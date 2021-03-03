В Крыму специалисты, трудоустроившиеся в сельской местности, могут получить единовременную помощь

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на получение единовременной помощи специалистам, трудоустроившимся в сельской местности. Прием заявительной документации начнется 12 марта 2021 года.

Документы могут подать молодые специалисты, которые окончили учреждение высшего или среднего профессионального образования с 1 января 2017 года и по настоящее время. С условиями подачи документов можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке Минсельхоза Крыма https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3106 , — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Правительства Крыма.

Также Андрей Рюмшин напомнил, что выпускникам, которые планируют работать в сельской местности в Крыму, выделяется выплата для специалистов со средне-профессиональным образованием в размере 200 тысяч рублей, для специалистов с высшим образованием – 250 тысяч рублей.

Особое внимание в реализации Госпрограммы продолжает оказываться развитию кадрового потенциала в сельскохозяйственной сфере республики. В прошлом году 95 выпускников получили единовременную выплату, из них с высшим образованием – 66 человек, со средне-специальным – 29 человек. 31 выпускник трудоустроился в Ялте на таких предприятиях как АО ПАО «Массандра», ФГБУ Национальный научный центр «Никитский ботанический сад» и ФГБУ НИИ виноградарства и виноделия «Магарач». Также молодые специалисты были трудоустроены практически во всех районах республики, — отмечает вице-премьер.

Справка: Консультацию по вопросам предоставления единовременной выплаты можно получить по телефону 8 (978) 0861404 – Григолия Ирина Васильевна.