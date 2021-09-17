В Крыму спокойно отреагировали на санкции Киева за-за выборов. Говорят: истерия и только

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в Республике и призвал относиться к ним спокойно. Об этом сообщает
Это не первые и думаю не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательно системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии, — сказал РИА Новости Малышев.
По его словам, крымчане привыкли к подобной политике украинских властей.
Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции, — сказал глава Избиркома.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму «в Крыму и в Донбассе». Хотя на территории Донбасса выборы не проводятся.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..