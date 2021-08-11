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Фото: МВД

В Крыму стали реже встречаться поддельные банкноты номиналом 5000 рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 11.08.2021

С января по июнь текущего года в банковской системе Республики Крым выявлено 69 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей, что на 8 банкнот меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие 2021 года на территории региона обнаружено 116 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки.

Несмотря на удобство безналичных расчетов, в регионе популярны и наличные деньги. При оплате товаров и услуг необходимо проверять банкноты на подлинность. Существует несколько способов самостоятельной проверки – на ощупь, на просвет и под разным углом зрения. Кроме того, есть возможность обратиться в любой коммерческий банк, там банкноту проверят или направят на бесплатную экспертизу в подразделение Банка России, –  цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

Полная информация о защитных признаках банкнот Банка России доступна на официальном сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» для операционной системы IOS и Android. Приложение можно скачать в официальных магазинах приложений Google Play и App Store.

Источник: Отделение по Республике Крым Южного ГУ Банка России обязательна

В Крыму стали реже встречаться поддельные банкноты номиналом 5000 рублей

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