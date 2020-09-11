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В Крыму стартовал «Бизнес-полигон 05:00»

В Крыму стартовал «Бизнес-полигон 05:00»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 11.09.2020

В Крыму стартовала серия образовательных мероприятий для бизнеса «Бизнес-полигон 05:00». С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Крымские предприниматели большие молодцы. Несмотря на сложные вызовы 2020 года, у нас увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. А самое главное для меня – увеличилось количество занятых, – сказала она.

В Крыму стартовал «Бизнес-полигон 05:00»

В рамках «Бизнес-полигона» в онлайн-режиме прошли круглые столы, семинары, мастер-классы, «Битва блогеров». Эксперты федерального и регионального уровней, успешные бизнесмены делились практиками, работающими кейсами. Кроме того, у каждого предпринимателя была возможность найти новых партнеров, клиентов, открыть для себя новые деловые возможности, а также получить персональную консультацию от ведущих экспертов страны.

Организаторами мероприятия выступили министерство экономического развития РК и Фонд поддержки предпринимательства Крыма.

В Крыму стартовал «Бизнес-полигон 05:00»

Фото: rk.gov.ru.

В Крыму стартовал «Бизнес-полигон 05:00»

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