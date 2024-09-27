В Крыму стартовал ежегодный бизнес-пикник

В Крыму стартовал ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник», участники которого в формате открытого диалога обсудят перспективы развития предпринимательства и самозанятости в регионе. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Форум стал уже доброй традицией, и мы с нетерпением ждали момента, чтобы вновь встретиться, обменяться полученным опытом и поделиться свежими идеями. Программа нынешнего мероприятия построена вокруг темы «осенней перезагрузки», таким образом участники смогут переосмыслить свои бизнес-процессы, подзарядиться, найти единомышленников и завести новые полезные знакомства, — отметила Ирина Кивико.

Также вице-премьер напомнила, что в 2024 году завершается реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который, наряду с другими национальными проектами, доказал свою эффективность и оказал существенное влияние на развитие экономики как в Республике Крым, так и в стране в целом.

На сегодняшний день правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, определяя механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнёрства государства, бизнеса, общества и институтов развития. Своей стороны мы с нетерпением ждём новых проектов и готовы приступить к их реализации, — подытожила Ирина Кивико.

Форум «Мой бизнес. Пикник» организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году он проводится на территории Винного парка в пгт Понизовка, по адресу: ул. Приморская, 22.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК

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