В Крыму стартовал ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»

На сегодняшний день в Крыму активно расширяется предпринимательское сообщество, растёт и малый бизнес, и количество самозанятых, оправдывая все наши усилия и те меры поддержки, которые правительство республики активно внедряет. И, конечно, форум «Мой бизнес. Пикник» – это одна из главных площадок для общения и обмена опытом среди предпринимателей. В этом году на форуме речь пойдёт о цифровизации, о том, как искусственный интеллект помогает в развитии предприятия и получении прибыли. Особое внимание будет уделено развитию креативных индустрий, а также гастрономическому туризму, — рассказала Ирина Кивико.

Гостей форума ожидает насыщенная программа семинаров и мастер-классов, посвящённых таким темам как финансы и маркетинг, цифровые технологии, создание контента на телефон и оформление профилей в социальных сетях, а также экскурс по успешным зарубежным практикам для российского бизнеса и бизнес-игры.

Напомним, организатором форума «Мой бизнес. Пикник» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и при поддержке Совета министров Республики Крым выступает Центр «Мой бизнес» Республики Крым.

