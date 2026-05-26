Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму стартовал ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»
Новости Республики
В Крыму стартовал ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

В Крыму стартовал ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 26.05.2026

В Крыму стартовал пятый ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник», объединяющий собственников малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также тех, кто пока только планирующих открыть своё дело. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

На сегодняшний день в Крыму активно расширяется предпринимательское сообщество, растёт и малый бизнес, и количество самозанятых, оправдывая все наши усилия и те меры поддержки, которые правительство республики активно внедряет. И, конечно, форум «Мой бизнес. Пикник» – это одна из главных площадок для общения и обмена опытом среди предпринимателей. В этом году на форуме речь пойдёт о цифровизации, о том, как искусственный интеллект помогает в развитии предприятия и получении прибыли. Особое внимание будет уделено развитию креативных индустрий, а также гастрономическому туризму, — рассказала Ирина Кивико.

Гостей форума ожидает насыщенная программа семинаров и мастер-классов, посвящённых таким темам как финансы и маркетинг, цифровые технологии, создание контента на телефон и оформление профилей в социальных сетях, а также экскурс по успешным зарубежным практикам для российского бизнеса и бизнес-игры.

Узнайте больше:  20 мая – Купальница и день Ивана Бражника. Обливаться!

Напомним, организатором форума «Мой бизнес. Пикник» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и при поддержке Совета министров Республики Крым выступает Центр «Мой бизнес» Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.