В Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ»

Фестиваль «Таврида.АРТ» начался 8 сентября в Крыму, в бухте Капсель, рядом с Судаком.

Фестиваль продлится до 12 сентября, объединит лидеров изменений со всей России и вновь станет самой большой площадкой страны для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.

УЧАСТНИКИ

Участниками фестиваля стали около 5000 человек из всех регионов России. Еще около 1000 жителей Республики Крым и Севастополя посетят фестиваль в статусе гостей.

«Таврида.АРТ» впервые проходит в новом расширенном формате и объединяет различные аудитории, которые редко активно взаимодействуют в повседневной жизни. В фестивале участвуют резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, управленцы; представители сектора НКО; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; лидеры волонтерских движений и НКО; участники проекта «Большая перемена» и их родители; участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»; представители студенческих СМИ; блогеры.

Цель такого объединения – обмен опытом, компетенциями и смыслами. Фестиваль станет площадкой для деловой коммуникации, совместной работы и творчества на стыке профессиональных областей. Миссия фестиваля – не просто собрать лидеров изменений, но и создать для них самые эффективные и комфортные условия для совместного обучения, работы и творчества, а также мотивировать участников с разными наборами компетенций объединяться в проектные группы, способные успешно воплощать идеи в мире креативной экономики.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

Ключевые события фестиваля можно будет увидеть из любой точки мира: трансляции в режиме реального времени будут доступны в социальных сетях арт-кластера «Таврида». В этом году «Таврида.АРТ» предложит онлайн-аудитории новые интерактивные форматы: зрители смогут участвовать в голосованиях и опросах, общаться с ведущими и звездами в комментариях. Это поможет создать эффект присутствия на площадке, погрузить зрителей в атмосферу «Тавриды.АРТ». В 2020 году трансляции главных мероприятий фестиваля собрали более 19 миллионов просмотров.

ПРОГРАММА

В программе фестиваля – более 320 различных активностей. В рамках «Тавриды.АРТ» состоятся фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль исторической реконструкции, фестиваль воздушных фигур, гастрономический фестиваль и другие.

Хедлайнерами фестиваля станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера «Таврида». 9 сентября более 150 молодых творцов выступят на официальном открытии фестиваля – Шоу резидентов. Масштабное представление объединит разные виды искусства и расскажет о связи науки, технологий и творчества. В числе исполнителей будут артисты с ограниченными возможностями здоровья.

Звезды российской музыкальной сцены помогут начинающим творцам раскрыть свои таланты. Вместе с молодыми исполнителями выступят MANIZHA, Дима Билан, группа «Ночные снайперы», Клава Кока, Сосо Павлиашвили, ХАННА, группа «Моя Мишель», ST, NЮ, Анет Сай, Александр Иванов и группа «Рондо».

Впервые на главной сцене проекта состоится шоу лучших исполнителей авторской песни и бардов нового поколения с участием народного артиста РФ, поэта, композитора, музыканта, актера и певца Олега Митяева.

Ключевыми событиями культурной программы фестиваля станут также костюмированное арт-шествие, мюзикл «В порту», кубок КВН «Тавриды» с участием Александра Маслякова, показ одежды молодых российских дизайнеров, цирковое шоу «Кулибин», шоу дронов, гала-концерт звезд российского балета, реконструкция Невской битвы, морское шоу в акватории бухты Капсель с участием фрегата Херсонес под алыми парусами. Подробнее в разделе «КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ СМИ».

«Таврида.АРТ» впервые предложит участникам образовательную программу от школы лидеров креативных индустрий «Меганомика». Перед молодыми лидерами изменений выступят известные ученые, управленцы, предприниматели, создатели благотворительных проектов и шоумены. Среди топовых спикеров образовательной программы – помощник Президента России Андрей Фурсенко, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, генеральный продюсер телеканала RTVi, рок-музыкант, поэт, киноактер и общественный деятель Сергей Шнуров, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, филолог, писатель и телеведущий, профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Аннушкин, Министр культуры Московской области Елена Харламова.

НОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

Важная часть программы «Таврида.АРТ» – фестиваль стрит-арта. Молодые художники арт-кластера «Таврида» создадут пять огромных рисунков на подпорных стенах и опорах мостов вдоль федеральной трассы «Таврида» в Крыму. Общая площадь новых муралов вдоль главной дороги крымского полуострова – 3500 кв. метров. Резиденты арт-кластера изобразят на них Крымский мост и гигантский портрет кота Мостика, закат над полуостровом Меганом, рассвет в Большом каньоне Крыма и огромную карту России.

Проект «Культурный код» создает новый арт-объект в арт-парке «Таврида»: пять художников превращают в произведение искусства техническое здание на территории арт-кластера. На пяти гранях объекта – стенах и крыше – рисуют эффектные картины в авторской технике. Общая площадь работы превышает 1500 кв. метров – это один из самых больших муралов на юге России. В арт-парке появятся также арт-объекты «Часы» и «Солнце Тавриды». Еще 10 арт-объектов создадут участники форума «Россия – страна возможностей».

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС И КАСТИНГ-ПЛАТФОРМА

Молодые творцы на фестивале смогут представить свои проекты на грантовом конкурсе и выиграть финансирование на их реализацию. В 2020 году гранты на общую сумму 15 млн руб. получили 30 участников фестиваля из 19 регионов России. На фестивале будет работать также самая масштабная кастинг-платформа России «Таврида.АРТ», которая объединяет 95 онлайн-кастингов и стажировок и 25 офлайн-кастингов на территории арт-кластера в Крыму. Молодые творцы смогут принять участие в презентациях, прослушиваниях и отборах в шоу «Голос» и «Dance Революция» на Первом канале, балет Аллы Духовой Todes, лейбл «СОЮЗ МЬЮЗИК», ротацию радиостанции «НАШЕ Радио», Академию Игоря Матвиенко, YouTube-шоу «Мастера гостеприимства», Бизнес-школу RMA и многие другие проекты.

АРТ-КВАРТАЛЫ, АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

Участники фестиваля будут жить и творить в арт-кварталах – тематических пространствах со своей инфраструктурой. В этом году на фестивале будут работать арт-кварталы по направлениям: музыка, танцы, арт, театр и кино, медиа, – а также арт-кварталы проектов платформы «Россия – страна возможностей», движения #МЫВМЕСТЕ и проекта «Большая перемена». В арт-кварталах лидеры креативных индустрий проведут для молодых представителей творческих профессий мастер-классы и консультации, снабдят их практическими инструментами, необходимыми для дальнейшего роста и развития. Арт-кварталы также станут площадками для создания арт-объектов, перформансов, кастингов, выставок и других активностей.

Региональные арт-резиденции арт-кластера «Таврида» на фестивале создали интерактивные пространства, отражающие формат, концепции и основные направления работы каждой арт-резиденции, а также особенности их региона. В креативных пространствах пройдут мастер-классы, концерты, дегустации, встречи с лидерами креативных индустрий, перформансы и другие события.

Новинкой фестиваля станут гостевые дома – уникальные пространства, самостоятельно разработанные крупными некоммерческими организациями. Они созданы для популяризации различных сообществ и проведения встреч, семинаров, лекций, концертов и маркетов.