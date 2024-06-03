В Крыму стартовал фестиваль «Великое русское слово»

По мнению Главы республики, сейчас важно научиться консолидировать людей вокруг интересов государства.

Речь в том числе о тех, кто уехал из страны и проживает за рубежом. Нельзя допустить, чтобы наши соотечественники теряли духовную связь с Россией. Все равно для иностранцев все мы – русские, россияне, независимо от национальности и вероисповедания. И это хорошо, потому что мы монолитны внутри страны, сохраняем уважение к традициям и обычаям всех наших народов. Мир должен понимать, что нельзя давить на русского человека только за то, что он русский. За каждым соотечественником – вся наша страна, наши граждане, – подчеркивает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов призвал не стесняться защищать свою идентичность, бороться за духовное и гуманитарное пространство. «Как верно сказал Президент Владимир Владимирович Путин, это не вопрос превосходства над кем-то, а вопрос защиты Русского мира. Мы восстанавливаем справедливость, защищаем свои границы, историю и традиции, язык и культуру», – пояснил Глава республики.

Отдельно Глава Крыма выразил благодарность жителям исторических регионов России.

Вы – настоящие герои, мы восхищаемся вашим мужеством. Вы тот тип людей, которые не отступают от своей точки зрения, не отказываются от своей идентичности, продолжают двигаться вперед, несмотря ни на какие сложности. Мы не можем проиграть в нашей общей борьбе – и не проиграем, – акцентировал Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов напомнил о важности продолжать поддерживать Президента и его решения, Вооруженные Силы Российской Федерации, жителей исторических регионов – все это гарантирует, что государство достигнет всех поставленных целей.

С приветственными словами выступили также заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В мероприятии приняли участие представили органов законодательной власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Рязанской и Херсонской областей, города-героя Севастополя, руководители органов местного самоуправления, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым