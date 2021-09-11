В Крыму стартовал конкурс «Народный участковый»

По традиции 11 сентября в Республике Крым стартует конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится в МВД России.

Цель мероприятия – повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции, сформировать позитивное общественное мнение о деятельности участковых уполномоченных полиции. Проголосовать за участкового может любой желающий на сайте МВД по Республике Крым. На каждом этапе конкурса будет определяться победитель, набравший наибольшее количество голосов граждан, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Первый этап конкурса пройдет с 11 по 20 сентября. В нем смогут принять участие лучшие кандидаты участковых уполномоченных полиции всех городов, районов и сел Республики Крым.

На втором этапе конкурса с 7 по 16 октября в открытом голосовании крымчане выберут лучшего участкового уполномоченного полиции Республики Крым.

В заключительном онлайн-голосовании решится, кто же станет народным участковым России. Третий этап голосования пройдет в ноябре на официальном сайте МВД России.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.

Уважаемые граждане! Призываем вас голосовать за самого лучшего участкового уполномоченного полиции, который достоин представлять наш регион на заключительном этапе конкурса! — говорят в ведомстве.