В Крыму стартовал не только курортный сезон, но и сезон… стрижки овец

В Крыму с момента старта стрижки овец овцеводческими предприятиями республики настрижены первые 100 тонн шерсти.

По итогам прошлого года крымские аграрии получили более 500 тонн шерсти. В этом году наблюдается прирост овец на 4%, поэтому, уверен, что будет улучшен результат прошлогоднего сезона стрижки. Росту производства тонкорунной шерсти в республике способствует предоставление субсидий: Минсельхоз Крыма начнет прием заявок на господдержку этого вида деятельности 6 июля 2020 года, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам чиновника, в хозяйствах населения республики сегодня насчитывается более 119 тысяч голов овец и коз, из них 55 тысяч составляет маточное поголовье. В частности, на территории республики ведет свою деятельность единственный племенной репродуктор, занимающийся разведением цигайской породы овец ООО «Южное Крымское Овцеводство». На предприятии насчитывается более 4000 голов овец, из них маточного поголовья — 1800 голов.

В соответствии с разработанным Минсельхозом РК порядком предусмотрена господдержка сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством шерсти по ставке 40 рублей за 1 кг реализованной полутонкорунной или тонкорунной шерсти, но не более 80% затрат, понесенных на производство шерсти, — отмечает вице-премьер.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК