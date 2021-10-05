Но в жилые дома тепло подадут через неделю, в лучшем случае.

В Крыму стартовал отопительный сезон. Традиционно, первыми тепло получают объекты здравоохранения, детские сады и школы. Как отметил Глава РК Сергей Аксёнов, основным критерием начала отопительного сезона является температура внутри помещений.

Если она ниже 18 градусов, то запускаем, — сказал Глава Республики.

По информации министерства ЖКХ РК, 5 октября запущено теплоснабжение на объектах социальной сферы в Ялте, Белогорском, Джанкойском и Кировском районах; 6 октября – в Красногвардейском, Раздольненском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах. Также плановая дата запуска отопления на объектах социальной сферы городов Евпатория, Симферополь и Судак – 7 октября, в Саках и в Феодосии – 8 октября.

Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец уточнил, что в Симферополе до 8 октября будет подключено к системе теплоснабжения 110 объектов социальной сферы. Подключение теплоснабжения в Алуште, Красноперекопске, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Бахчисарайском районах планируется 11 октября. В Джанкое, Армянске и Керчи эти объекты будут подключены к отоплению 15 октября.

Сергей Донец отметил, что по данному вопросу министерство ЖКХ находится в тесном контакте с муниципалитетами и ведомствами. Запуск системы отопления в МКД планируется осуществлять в два этапа. Так, 11 октября – в городах Алушта, Евпатория, Красноперекопск, Саки, Бахчисарай, а также в Ленинском, Нижнегорском, Сакском районах. 15 октября тепло в МКД будет запущено в городах Армянск, Джанкой, Керчь, Феодосия, Ялта, Судак, Симферополь, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что для замены системы теплоснабжения в Щелкино Ленинского района было выделено порядка 40 млн рублей. Планируется, что строительно-монтажные работы будут завершены к середине ноября текущего года. Чтобы подача тепла не прерывалась в связи с заменой сетей, старые теплосети были отремонтированы.

Еще одна насущная тема — замена и восстановление системы рециркуляции горячего водоснабжения в многоквартирных домах в Симферополе и Евпатории. Для этих целей на Симферополь требуется порядка 400 млн. рублей, а для Евпатории – около 50 млн. рублей. Сергей Аксёнов поручил восстановить систему рециркуляции горячей воды в течение 2022 – 2023 годов, однако по возможности сократить сроки.