В Крыму стартовал первый Чемпионат по микрофутзалу

Заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов, совместно с президентом республиканской Федерации микрофутзала Сеит-Османом Куртсеитовым приняли участие в открытии Чемпионата РК по микрофутзалу.

Шериф Османов от имени министра спорта Ольги Торубаровой поздравил организаторов и участников чемпионата, который проводится впервые в спортивной истории Крыма. Новый вид спорта с каждым годом становится все популярнее на полуострове.

Всего 8 команд, разделенные на две группы, в течение двух месяцев будут бороться за титул самой сильной команды в регионе.

Микрофутзал – новое спортивное направление, которое сочетает в себе элементы футбола и мини-футбола. Отличия от традиционного футбола заключаются не только в размерах поля и ворот, но и в количестве футболистов. В каждой команде играют по 3 спортсмена, а матч может проходить как на паркете, так и на зеленом газоне.

Приказом Министерства спорта РФ от 21 июня 2021 года микрофутзал внесен в реестр видов спорта. В мае 2023 года зарегистрирована Региональная общественная организация «Федерация микрофутзала Республики Крым», а в октябре она получила аккредитацию министерства спорта РК.