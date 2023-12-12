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В у стартовал первый Чемпионат по микрофутзалу
Фото: Федерация микрофутзала РФ

В Крыму стартовал первый Чемпионат по микрофутзалу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт 20:51 12.12.2023

Заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов, совместно с президентом республиканской Федерации микрофутзала Сеит-Османом Куртсеитовым приняли участие в открытии Чемпионата РК по микрофутзалу.

Шериф Османов от имени министра спорта Ольги Торубаровой поздравил организаторов и участников чемпионата, который проводится впервые в спортивной истории Крыма. Новый вид спорта с каждым годом становится все популярнее на полуострове.

В Крыму стартовал первый Чемпионат по микрофутзалу

Всего 8 команд, разделенные на две группы, в течение двух месяцев будут бороться за титул самой сильной команды в регионе.

Микрофутзал – новое спортивное направление, которое сочетает в себе элементы футбола и мини-футбола. Отличия от традиционного футбола заключаются не только в размерах поля и ворот, но и в количестве футболистов. В каждой команде играют по 3 спортсмена, а матч может проходить как на паркете, так и на зеленом газоне.

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В Крыму стартовал первый Чемпионат по микрофутзалу

Приказом Министерства спорта РФ от 21 июня 2021 года микрофутзал внесен в реестр видов спорта. В мае 2023 года зарегистрирована Региональная общественная организация «Федерация микрофутзала Республики Крым», а в октябре она получила аккредитацию министерства спорта РК.

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