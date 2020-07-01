В Крыму стартовал полноценный курортный сезон

«Социальная дистанция» на пляжах – mission impossible.

1 июля в Крыму стартовал полноценный курортный, туристический сезон. Как отмечает ТАСС , он может закончиться как никогда поздно, в ноябре, что позволит туристической сфере сократить потери от долгого простоя.

Республика Крым и Краснодарский край, являющиеся основными курортными регионами на Юге России, из-за пандемии коронавируса в этом году вводили ограничения в туристической сфере: средства размещения приостанавливали прием отдыхающих, пребывающих из других субъектов РФ помещали в обсерваторы на изоляцию. Ограничения начали снимать с июня, в регионы начали прибывать туристы, — сообщает агентство.

Отели и санатории Крыма с 1 июля начинают принимать туристов из других регионов страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона.

На данный момент более 420 объектов размещения подали свои обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора, — констатировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

С 1 июля в Крыму также сняты ограничения на работу аквапарков, спа-комплексов и саун.

Курортный сезон в Крыму состоится, с уверенностью могу теперь об этом говорить. В последние дни динамика очень неплохая. Видно, что туристы активно поехали в Крым, я вижу уже заторы на крымских дорогах, причем автомобили не с крымскими номерами. Пока, очевидно, о какой-то статистике говорить еще рано. Мне кажется, что в первых числах июля, 5-10 числа можно будет уже приводить цифры и строить прогнозы, — рассказал ТАСС руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и владелица мини-отеля в Севастополе Наталия Стамбульникова отметила, что туристы доверяют тем требованиям безопасности, которые предпринимает туристическая отрасль по требованию Роспотребнадзора, и не отменяют свои планы на отдых и оздоровление. По ее словам, бронирование средств размещения в регионе идет высокими темпами.

По моему прогнозу, примерно половины туристов от уровня прошлого года Крым недополучит. Но сейчас бронирование активно идет, от 70% до 100% уже загрузка отелей. На моем объекте, это мини-гостиница, загрузка сейчас стопроцентная, — сказала собеседница агентства.

По словам экспертов, в условиях пандемии в этом сезоне отмечается тенденция на изолированный отдых в небольших средствах размещения, большого спроса на экскурсионные программы не ожидается.

Наиболее востребованными в настоящее время в Крыму является размещение в мини-отелях и апартаментах, спрос на данную категорию объектов размещения достаточно высок. Люди хотят отдыхать более индивидуально. В этом плане, конечно, самоизоляция повлияла на людей, и боязнь заражения тоже присутствует, — уточнил Стрельбицкий.

Еще одна особенность этого крымского лета – растущее число «диких» туристов, с палатками.

Они приезжают полностью подготовленными для размещения за пределами населенных пунктов. Наверно, к этому людей вынуждает ситуация – не все смогли подойти к отдыху с достаточным количеством средств, – рассказала руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.

Появилась и первая проблема – на пляжах никто не соблюдает условие «социальной дистанции».

Хочется здесь обратиться и к туристам, и к собственникам, и к тем, кто занимается благоустройством пляжей: это ваша обязанность, в том числе в рекомендательном виде просить туристов как можно сильнее избегать скученности, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он призвал сообщать о нарушениях на «горячую линию» министерства. А с другой стороны… Просто представьте ситуацию: вы приходите на пляж, с трудом находите свободное место… А к вам подходит сотрудник пляжа и говорит: «до «соседей» у вас меньше двух метров». А вы ему: «И?!». В том смысле, что он найдет вам свободное место на пляже? В двух метрах по диаметру от других отдыхающих? Или может, пойдет «сгонять» и «рассортировывать» всех пляжников? Миссия невыполнима.