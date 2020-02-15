В Крыму стартовал приём документов на предоставление грантов «Агростартап»

Минсельхоз Крыма прием Документы на предоставление грантов «Агростартап» принимает Минсельхоз Крыма.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 43 млн рублей. «Агростартап» предоставляет возможность получения гранта в размере до 5 млн рублей на разведение КРС мясного или молочного направлений и до 3 млн рублей по иным направлениям развития сельского хозяйства. Грант «Агростартап» дает возможность фермеру – члену сельскохозяйственного потребительского кооператива направить от 25 до 50 процентов суммы полученных средств в неделимый фонд кооператива для приобретения техники и оборудования, чтобы оказывать услуги своим пайщикам. Прием документов на грант в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития крестьянско-фермерского хозяйства и развитие сельхозкооперации будет проводиться с 20 по 27 февраля 2020 года, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам премьер-министра, программа реализуется в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования».

В 2019 году, благодаря проекту «Агростартап», было создано 26 новых рабочих мест. На обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта, создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 16 сельским жителям республики были предоставлены финансовые средства общей суммой 41,2 миллиона рублей, — прокомментировал заместитель Председателя Совмина Крыма.

Средства господдержки будут предоставлены на условии софинансирования в соответствии с предоставленным бизнес-планом, в котором заложена сумма необходимых затрат для создания и развития своего фермерского хозяйства, и предоставляется в Министерство в размере не более 90% затрат и собственных средств в размере не менее 10% затрат. Также победители конкурсного отбора, которые не зарегистрированы как крестьянское (фермерское) хозяйство, будут обязаны зарегистрироваться в качестве главы К(Ф)Х и встать на налоговый учет в срок, не превышающий 30 календарных дней.