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В Крыму стартовал проект «Халкъ медресеси — 3»

В Крыму стартовал проект «Халкъ медресеси — 3»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:20 10.02.2022

На базе комплекса мечети Сеит-Сеттар стартовало обучение по направлению «Подготовка религиозных служителей» в рамках проекта «Халкъ медресеси» («Народное медресе») при Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь (Таврический Муфтият). Это уже третий набор в рамках проекта «Халкъ медресеси».

Первое занятие провели заместители Муфтия мусульман Крыма и г.Севастополь Айдер Исмаилов и Раим Гафаров, которые обратились к присутствовавшим с приветственным словом и ознакомили с программой обучения проекта «Халкъ медресеси». Кроме этого Раим Гафаров провел занятие по чтению Корана, — сообщили в пресс-службе ДУМК.

Отметим, что набор на обучение еще не закрыт. Если вы желаете пройти обучение по направлению «Подготовка религиозных служителей» (квалификация «Имам-хатиб, мулла, муэдзин»), ждем вас на следующей неделе в среду в 17.00 по адресу: ул. Клары Цеткин, 34. Срок обучения: 2 года.

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Источник: пресс-служба ДУМК


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