В Крыму стартовал региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

С января 2025 года игра проходит по всей России. В Крыму отборочные этапы охватили все 25 муниципальных образований с участием 35 518 детей и подростков от 6 до 18 лет. Лучшие из них – 900 участников – собрались на региональном этапе, который продлится с 16 по 18 мая на базе Агротехнической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Организаторами выступают Крымское отделение «Движения Первых», Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, региональный штаб «ЮНАРМИИ, а также партнёры: Росгвардия, ДОСААФ, Союз ветеранов СВО, МЧС России, Крымский исследовательский институт беспилотных технологий и другие.

Участников ждут испытания в строевой и огневой подготовке, тактической медицине, военизированной эстафете, основах военной истории, а также тактическая игра на местности с использованием лазертага. Отдельные соревнования пройдут для командиров, военкоров и медиков, что позволит каждому проявить себя в выбранной специализации.

Зарница 2.0» сочетает традиции и современные подходы, формируя у детей и молодёжи патриотизм и ответственность. Особую роль играют наставники – Герои России, ветераны СВО, чей опыт вдохновляет ребят». Победители регионального этапа представят Крым на окружном и всероссийском финалах, – подчеркивает значимость проекта Елена Романовская.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя