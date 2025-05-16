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В Крыму стартовал региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму стартовал региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:55 16.05.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская дала старт региональному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Этот масштабный проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества, объединяя образовательные и спортивные мероприятия для развития патриотизма, командного духа и практических навыков у школьников.

С января 2025 года игра проходит по всей России. В Крыму отборочные этапы охватили все 25 муниципальных образований с участием 35 518 детей и подростков от 6 до 18 лет. Лучшие из них – 900 участников – собрались на региональном этапе, который продлится с 16 по 18 мая на базе Агротехнической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Организаторами выступают Крымское отделение «Движения Первых», Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, региональный штаб «ЮНАРМИИ, а также партнёры: Росгвардия, ДОСААФ, Союз ветеранов СВО, МЧС России, Крымский исследовательский институт беспилотных технологий и другие.

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Участников ждут испытания в строевой и огневой подготовке, тактической медицине, военизированной эстафете, основах военной истории, а также тактическая игра на местности с использованием лазертага. Отдельные соревнования пройдут для командиров, военкоров и медиков, что позволит каждому проявить себя в выбранной специализации.

Зарница 2.0» сочетает традиции и современные подходы, формируя у детей и молодёжи патриотизм и ответственность. Особую роль играют наставники – Герои России, ветераны СВО, чей опыт вдохновляет ребят». Победители регионального этапа представят Крым на окружном и всероссийском финалах, –  подчеркивает значимость проекта Елена Романовская.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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