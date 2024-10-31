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В Крыму стартовал республиканский фестиваль экологических театров «Живи в стиле эко»
Фото: минприроды РК, https://meco.rk.gov.ru/articles/85ef1dde-3c74-4395-a231-cea7297086da

В Крыму стартовал республиканский фестиваль экологических театров «Живи в стиле эко»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 15:06 31.10.2024

В Крыму объявлен старт отбора заявок для участия в республиканском фестивале экологических театров «Живи в стиле эко». Участие могут принять творческие коллективы учебных заведений РК в количестве не более 7 человек в команде в возрасте от 10 до 16 лет.

Заявки на участие принимаются до 29 ноября 2024 года на электронную почту: pressa.minprirodykryma@mail.ru. Необходимо прислать видеозапись театрализованного выступления на экологическую и природоохранную тематику.

Подведение итогов конкурса пройдет с 2 по 6 декабря 2024 года. Команды победителей будут награждены ценными подарками и Дипломами минприроды Крыма.

Подробную информацию о номинациях и условиях участия можно узнать, перейдя по ссылке.

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