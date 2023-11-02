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В Крыму стартовал республиканский конкурс «Мамина песня»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:25 02.11.2023

К участию в творческом проекте приглашаются солисты, малые группы, ансамбли и хоры.

В Крыму в дистанционном формате проходит республиканский конкурс «Мамина песня», посвященный Дню матери.

Учредители конкурса — министерство культуры РК, управление культуры администрации Ялты. Организаторами выступают Центр народного творчества РК и Ялтинская централизованная клубная система.

Целью творческого проекта является воспитание чувства почитания и любви к матери, повышение роли материнства в развитии духовности, привлечение творческих коллективов и отдельных исполнителей к проведению тематических мероприятий, посвященных празднику, — сообщили организаторы.

К участию приглашаются солисты, малые группы (дует, трио, квартет), ансамбли, хоры. Конкурс проводится в шести возрастных категориях. В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области вокального искусства Республики Крым.

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По итогам проведения конкурса определятся лауреаты в представленных номинациях с учетом возрастных категорий, а также обладатели гран-при.

Положение о конкурсе и форма заявки для участия размещены на официальном сайте Центра народного творчества Республики Крым.

Напомним, День матери в России учрежден в 1998 году и отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

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