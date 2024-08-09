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В Крыму стартовал сбор урожая кизила

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 09.08.2024

В Крыму приступили к уборке кизила. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

В Симферопольском районе растет самый большой кизиловый сад в Крыму. Кизиловые деревья посажены здесь на территории 10 гектаров, а ежегодный урожай составляет порядка 80 тонн красной ягоды. Аграрии культивируют отечественные районированные сорта, а именно: Семён, Алеша, Элегантный, Грушевидный, Владимирский. Всего в прошлом году в Республике Крым было собрано 125 тонн кизила и вишни с площади 28 гектаров во всех муниципальных образованиях. На сегодняшний день аграрии Крыма убрали около 60 тонн кизила и вишни с площади 11 гектаров. До конца сентября планируется собрать урожай не менее уровня прошлого года. 

Также врио министра добавила, что кизил произрастает в благоприятных климатических условиях предгорного региона Крыма. Это способствует хорошему росту и развитию растений, а также высокой урожайности. Благодаря хорошему капельному орошению, деревья хорошо плодоносят и кизил реализуется на рынках Крыма и других регионов материковой части России.

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В Крыму стартовал сбор урожая кизила

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма

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