В Крыму стартовал сбор урожая кизила

Также врио министра добавила, что кизил произрастает в благоприятных климатических условиях предгорного региона Крыма. Это способствует хорошему росту и развитию растений, а также высокой урожайности. Благодаря хорошему капельному орошению, деревья хорошо плодоносят и кизил реализуется на рынках Крыма и других регионов материковой части России.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма