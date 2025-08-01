В Крыму стартовал седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фестиваль представит в одном пространстве всё разнообразие российской культуры — музыку, кино, театр, литературу и изобразительное искусство. На пяти фестивальных сценах выступят исполнители разных стилей и жанров. Эксклюзивно в Крыму только для гостей фестиваля «Таврида.АРТ» — группы «Звери», «Моя Мишель», 25/17. Также в лайн-апе — ST, группы «Пелагея», «Комната культуры», Beautiful Boys и VLADA MIRAVI. Впервые на «Тавриде» выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем станет AY YOLA. Дополнят лайн-ап региональные артисты с аутентичным звучанием, переосмысливающие фольклор в современных жанрах: ШЫП ЛИЙ, FANZIL, HAGRIN, Inna Syberia, AYAA, Яна Крапива, ПОЛЮШКА, UZORITSA, «У ЕН», BLIZKEY, Rozalia.

Также в программе музыкальная мультимедийная постановка, приуроченная к 80-летию Великой Победы — «Плечом к плечу: искусство и победа», где с помощью искусственного интеллекта на сцене оживут истории великих артистов — тех, кто ездил на фронт и выступал перед бойцами, поддерживая боевой дух через творчество, а позже стал гордостью советского кинематографа, театра и эстрады. Музыкальный материал к постановке прозвучит в исполнении хедлайнеров фестиваля VLADA MIRAVI и TRITIA, Сергея Нихаенко, резидентов арт-кластера Тёмы Кубы и сестёр MANTULINY, а также с участием других приглашённых артистов и Духового оркестра Академии Матусовского из Луганска.

На масштабном шоу электронной музыки «Синтез времени» выступят молодые диджеи из стран БРИКС, а на шоу саундтреков «Кино. Музыка. Мотор» для гостей прозвучат известные музыкальные темы к фильмам, снятым в живописных уголках Крымского полуострова — от советского кинематографа до современных сериалов.

В рамках театральной программы коллективы из разных регионов покажут зрителям спектакли о родной земле, а звёзды представят на фестивале свои постановки: музыкально-драматический концерт «Жил такой парень» о судьбе Василия Шукшина в исполнении Андрея Мерзликина, а также моноспектакль «Почему я?» в исполнении Иры Горбачёвой. Впервые на площадке арт-кластера появится и настоящее шапито, в его программе будет представлен спектакль «Дорога в лето», приуроченный к 165-летию А. П. Чехова.

Любителям киноиндустрии фестиваль запомнится тем, что территория арт-кластера буквально превратится в большую съёмочную площадку. Гости получат шанс стать участниками съёмок известных проектов — на главной сцене снимут массовую сцену для второго сезона сериала «Ландыши», а в съёмочном павильоне совместно с VK будет организована запись нескольких выпусков популярного шоу «По каверочку» на платформе VK Видео. Гости фестиваля смогут принять участие в других активностях от компании VK: послушать выступления артистов и присоединиться к программе в пространстве VK Музыки, найти людей по интересам на площадке VK Знакомств, а также поучаствовать в розыгрыше подарков от мессенджера МАХ.

Молодые кинематографисты примут участие в конкурсе скетчкома «Фестивалим» и получат возможность стать авторами скетчкомов при ресурсной поддержке контент-студии «Юг.Кино». Лучшие работы будут показаны на одном из видеопорталов.

Снова в рамках фестиваля пройдёт питчинг программы «#СВОёКИНО», где участники презентуют идеи своих кино- и медиапроектов на тему специальной военной операции. В состав жюри войдут государственные и общественные деятели, представители фондов и грантодателей, а также кинопроизводственных компаний и стриминговых платформ.

Ценители изобразительного искусства смогут посетить открытые мастерские, принять участие в массовом пленэре и увидеть масштабную выставку детских рисунков — территорию арт-кластера украсят 65 000 работ финалистов Всероссийского конкурса «Палитра Первых», проводимого совместно с «Движением Первых». Они погрузят гостей в трогательные сюжеты, посвящённые родным для юных художников местам, а также защитникам Отечества. Помимо этого, среди выставок фестиваля — серия портретов «СВОи» и проект «Великие люди Донбасса», экспозиция Союза художников России и Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу» и другие проекты.

Впервые на площадке фестиваля развернётся большая книжная ярмарка «Таврида.АРТ», организованная совместно с Союзом писателей России. Здесь будет представлено 20 экспонентов, среди которых такие крупные издательства, как «АСТ» и «РИПОЛ Классик». Помимо них участие в ярмарке примут главные библиотеки страны и цифровые издательства.

Также в рамках фестиваля пройдёт благотворительная акция «Гитара для Победы», её главная цель — оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. Все участники, зрители, гости, артисты и творческие коллективы могут привезти с собой на фестиваль гитары, наборы струн, медиаторы, каподастры, чехлы и другие комплектующие и аксессуары. Позже они будут переданы на фронт — в отряды на линии боевого соприкосновения и госпитали.

По сложившейся традиции тысячи гостей фестиваля объединятся в карнавальном шествии. Участники представят богатое культурное наследие нашей страны в образах, посвящённых мифологическим и эпическим образам, аутентичных костюмах и нарядах, отражающих синтез традиций и современности.

Площадка «Гастро.Юг» познакомит гостей с кулинарной культурой юга России. А также будет дан старт новому масштабному проекту — Центру гастрономии юга России «Гастро.Юг». «Мерч.Универмаг» от «Арт.Молодости» в пространстве «АРТ-ЭКСПО» с участием регионов и ведущих учреждений, подведомственных Минкультуры России, представит работы молодых дизайнеров и локальных брендов со всей страны.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»