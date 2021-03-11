В Крыму стартовал сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

К весенней посевной кампании приступили сельхозпредприятия Белогорского, Красноперекопского, Ленинского, Сакского, Симферопольского районов. На сегодня площадь сева ранних яровых зернобобовых культур по Республике Крым составила 2400 гектаров. Под урожай 2021 года в республике планируется засеять 84 тысячи гектаров ранних яровых культур на зерно, — отметил глава минсельхоза Крыма.

Андрей Рюмшин также уточнил, что на сегодняшний день начат сев ярового ячменя, овса, зернобобовых культур, кориандра и горчицы.

Площадь посевов озимых в Крыму составляет 540 тысяч гектаров, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 87% всходов.

Работы по подкормке озимых зерновых культур уже проведены на площади более 330 тысяч гектаров, это около 84% посевной площади. Для проведения весенне-полевых работ предприятиями было закуплено 22,3 тыс. тонн минеральных удобрений, — уточнил заместитель председателя Совмина РК.