В Крыму стартовал трудовой десант студотрядов

В Симферополе на базе Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского состоялось торжественное открытие Республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Крымский студенческий десант РСО объединил 168 студентов ведущих вузов Республики Крым.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» — это масштабная добровольческая трудовая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Деятельность Снежного десанта РСО направлена на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со старшеклассниками, а также популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи. С 18 февраля по 26 февраля семь отрядов Крымского студенческого десанта РСО будут работать в Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском районах, а также в г. Армянск, г. Джанкой, г. Керчь, г. Саки, г. Симферополь, г. Судак, г. Феодосия, г. Ялта, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

По традиции каждый отряд получил путёвку на объекты, где будет трудиться на протяжении 8 дней. После проведения торжественного открытия студотрядовцы приступили к работе. Отряды отправились на работу в с. Ровное Красногвардейского района, где провели работу по благоустройству территории местной школы. Ребята чистили стены, помогали с переносом макулатуры и грунта. Для школьников были проведены уроки по профориентации, ведь кому, как не студентам, знать, как правильно выбирать свою будущую сферу деятельности. Работы также проводились на памятнике солдатам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в домовом хозяйстве ветерана войны Меренковой Валентины Михайловны, где студенты накололи дров, убрали домовую территорию, подарили немного внимания, тепла и уюта, которых иногда так не хватает старшему поколению.

В Республике Крым акция проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и Государственного комитета молодежной политики Республики Крым

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