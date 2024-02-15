В Крыму стартовал творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу»

Стартовал Республиканский творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу». Проект организован Крымской республиканской детской библиотекой им. В.Н. Орлова при поддержке министерства культуры РК и приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

Основная цель конкурса — формирование патриотизма, приобщение детей и подростков к литературно-художественному наследию о Великой Отечественной войне через создание творческих работ на основе литературных произведений, — сообщили в республиканском министерстве культуры.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет. Работа может быть представлена в виде отзыва о прочитанной книге, электронного проекта, живописной работы, декоративно-прикладного творчества.

Прием работ продлится до 15 апреля 2024 года.

Подробная информация о творческом проекте размещена на сайте Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова.