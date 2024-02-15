Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | В Крыму стартовал творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу»
актуально в республике
В у стартовал творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу»

В Крыму стартовал творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 21:47 15.02.2024

Стартовал Республиканский творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу». Проект организован Крымской республиканской детской библиотекой им. В.Н. Орлова при поддержке министерства культуры РК и приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

Основная цель конкурса — формирование патриотизма, приобщение детей и подростков к литературно-художественному наследию о Великой Отечественной войне через создание творческих работ на основе литературных произведений, — сообщили в республиканском министерстве культуры.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет. Работа может быть представлена в виде отзыва о прочитанной книге, электронного проекта, живописной работы, декоративно-прикладного творчества.

Узнайте больше:  Крым принял участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

В Крыму стартовал творческий конкурс «Весна всегда похожа на Победу»

Прием работ продлится до 15 апреля 2024 года.

Подробная информация о творческом проекте размещена на сайте Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова.

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: конкурсы в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
конкурсы в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.