В Крыму стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

15 марта, в Крыму стартовал первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ее цель — вовлечение широкой общественности в профилактику наркомании и борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Межведомственные мероприятия будут проводиться на всероссийском уровне с 15 по 26 марта 2021 года, ее координатором выступает МВД.

В дни проведения акции телефонные «горячие линии» органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме. Позвонив по единому номеру полиции «102» либо (3652) 734-613, граждане смогут передать информацию о фактах незаконного оборота, а также немедицинского употребления наркотиков, — отметили в МВД по РК.

Кроме того, в рамках акции задействованы различные службы и ведомства, занимающиеся антинаркотической работой. Речь идет об общественных организациях, молодежных движениях, а также различных субъектах профилактики, призванных работать в сфере антинаркотической деятельности.

Сотрудники полиции рассчитывают на активную гражданскую позицию крымчан. Как отмечают в МВД по Республике Крым, граждане своим неравнодушием могут спасти жизни многих молодых сограждан.