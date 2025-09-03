В Крыму стартовала федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель»

В Крыму в очередной раз дан старт федеральной образовательной программе «Мама-предприниматель», участницами которой в этому году стали 22 жительницы региона. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Напомню, что данный замечательный проект, ориентированный на наших молодых, активных и предприимчивых мам, проводится в Крыму уже третий год подряд и за это время мы убедились, насколько разносторонними, интересными, а главное эффективными и конкурентноспособными могут быть бизнес-проекты, предложенные нашими женщинами. И конечно, уже не первый год выходцы данного образовательного проекта являются действующими успешными предпринимателями, — отметила Ирина Кивико.
Как уточнила вице-премьер, в этом году обучение пройдёт в формате очного тренинга в течение 5 дней: 2, 3, 4, 5 и 9 сентября на площадке Центра «Мой бизнес» Республики Крым в Симферополе.
Экспертами выступят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. Также участники проекта смогут претендовать на главную награду – грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Деньги можно будет потратить на цели бизнес-плана, который слушательницы совершенствуют непосредственно во время образовательного процесса.
Напомним, Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» реализуется Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
