В Крыму стартовала регистрация на акселератор предпринимательских проектов «Фабрика туризма»

Как сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК), открыта регистрация на акселератор предпринимательских проектов «Фабрика туризма».
Проект поможет представителям агропромышленных предприятий региона создать уникальный туристический продукт, который способен не только повысить узнаваемость и доверие к Вашему бренду, но и вывести агропромышленный сектор всего региона на новый уровень, — отмечают в КРРК.
Участников проекта ждут:
- ведущие спикеры-практики,
- готовая стратегия построения успешного экскурсионного маршрута,
- панельные дискуссии с руководителями министерств: законодательство, юридические и бухгалтерские аспекты, предпринимательства,
- истории успеха из первых уст: разбор лучших федеральных кейсов,
- маркетинг по-русски,
- бизнес-разбор «ПРОдвижение бизнеса и Личный бренд»,
- экспедиция «за крымскими самостями»
Третий поток акселератора «Фабрика туризма» пройдет с 19 по 22 ноября. Регистрация доступна по ссылке.
Напомним, обучение в Акселераторе прошло более 220 представителей предприятий агропромышленного сектора республики. На момент старта (2022 год), в реестре агропромышленных предприятий, оказывающих экскурсионные услуги на территории Республики Крым, входило 11 предприятий, сегодня их более 75.
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