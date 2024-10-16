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В Крыму стартовала регистрация на акселератор предпринимательских проектов «Фабрика туризма»

В Крыму стартовала регистрация на акселератор предпринимательских проектов «Фабрика туризма»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Бизнес 17:55 16.10.2024

Как сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК), открыта регистрация на акселератор предпринимательских проектов «Фабрика туризма».

Проект поможет представителям агропромышленных предприятий региона создать уникальный туристический продукт, который способен не только повысить узнаваемость и доверие к Вашему бренду, но и вывести агропромышленный сектор всего региона на новый уровень, — отмечают в КРРК.

Участников проекта ждут:

  • ведущие спикеры-практики,
  • готовая стратегия построения успешного экскурсионного маршрута,
  • панельные дискуссии с руководителями министерств: законодательство, юридические и бухгалтерские аспекты, предпринимательства,
  • истории успеха из первых уст: разбор лучших федеральных кейсов,
  • маркетинг по-русски,
  • бизнес-разбор «ПРОдвижение бизнеса и Личный бренд»,
  • экспедиция «за крымскими самостями»

Третий поток акселератора «Фабрика туризма» пройдет с 19 по 22 ноября. Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, обучение в Акселераторе прошло более 220 представителей предприятий агропромышленного сектора республики. На момент старта (2022 год), в реестре агропромышленных предприятий, оказывающих экскурсионные услуги на территории Республики Крым, входило 11 предприятий, сегодня их более 75.

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