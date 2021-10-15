В Крыму стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится месяц — с 15 октября по 14 ноября. Нынешняя перепись отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.

Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись.

Горячая линия переписи по номеру 8-800-707-20-0 открыта с 9:00 до 21:00.