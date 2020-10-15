15 октября в России, в том числе и в Крыму, стартовала выдача персональных цифровых сертификатов от государства в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев, подчеркнув, что проекте 2020 года участвуют 48 регионов Российской Федерации.

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф . Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика, — сообщил министр.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам, крымчане могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22-х сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ «СТАНКИН», Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и других.

Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 000 жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также республики Саха (Якутия).