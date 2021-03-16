В Крыму стартовали масштабные учения ВДВ

Десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ переброшены на военный полигон «Опук» в восточной части Крыма, под Феодосией в ходе начавшихся во вторник учений. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках первого этапа масштабного командно-штабного учения осуществлена перевозка личного состава и техники комбинированным способом (кораблями и самолетами) из Ставропольского и Краснодарского краев на полуостров Крым. В рамках командно-штабного учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, десантники приступили к планированию боевых действий, — говорится в сообщении.

Учения десантников стартовали во вторник и продлятся до 19 марта. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

По словам командира полка гвардии подполковника Константина Зизевского, поставленные задачи по переброске личного состава и техники в Крым были выполнены. При этом в рамках первого этапа учений подразделения связи отработали обеспечение бесперебойного управления войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.