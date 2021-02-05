В Крыму стартует двухдневный форум «Деловой Крым. 5.0. Время сильных»

Мероприятие пройдет 19 и 20 февраля в формате онлайн-трансляции.

Министерство экономического развития РК, совместно с Фондом поддержки предпринимательства информирует о проведении двухдневного форума «Деловой Крым. 5.0. Время сильных».

Мероприятие знаковое. Каждый год собирает все больше участников, для которых это возможность не только обсудить и научиться чему-то новому, но и прямой диалог с властью. Взаимодействие, развитие и совершенствование работы на всех уровнях – главная задача форума, — рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Ожидаются выступления и дискуссии по наиболее актуальным направлениям бизнеса: социальное предпринимательство, туризм, online-продажи, а также информирование по действующей повестке от контрольно-надзорных органов. Гостей Форума ждут неожиданные федеральные включения, а также знакомство с молодыми и реализовавшими себя предпринимателями.

В этом году расширяются возможности круглых столов и выступлений успешных спикеров Крыма и России, поскольку мероприятие будет проходить в формате online. Участники форума смогут задать вопрос спикеру онлайн, также отслеживать за происходящим на площадке «Делового Крыма» в реальном времени в Telegram-канале.

Регистрация открыта по ссылке .

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК