В Крыму стартует новогодняя кампания с акцентом на кухню и традиции гостеприимства

На сайте спецпроекта предоставлена актуальная информация обо всех новогодних мероприятиях для семейного отдыха в регионе: программы отелей и санаториев, акции и спецпредложения, резиденции Деда Мороза, городские ёлки и ледовые катки, афиши театров и музеев, а также варианты зимнего отдыха в Крыму и всех способов комфортно добраться на полуостров.

В этом году особое внимание будет уделено гастрономическим особенностям Крыма. Туристам предложат пройти квест по ресторанам и кафе, которые разработали уникальное новогоднее сет-меню с крымским акцентом специально к новогодним праздникам. Также в рамках кампании запланирован цикл бесплатных пешеходных экскурсий по самым популярным маршрутам, связанным с достопримечательностями и знаменитыми жителями городов. Часть экскурсий будет посвящена русским традициям празднования Нового года и Рождества. Новогодние поезда уже по доброй традиции встретит оркестр Дедов Морозов и аниматоры с угощениями для детей.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, зимний отдых в Крыму — это не случайный выбор, а осознанное решение. Здесь каждый гость найдет спокойствие, заботу о здоровье и атмосферу праздника. Новый год в Крыму становится временем перезагрузки, семейного тепла и уюта, даже вдали от дома.

Крым — одно из самых привлекательных направлений для тёплого семейного отдыха, и новогодние праздники — лучшее время, чтобы это прочувствовать. В этом году мы хотим, чтобы гости не просто отдохнули и оздоровились, а по-настоящему ощутили себя как дома. Поэтому, помимо насыщенной культурной программы, нарядных набережных, главной морской ёлки страны, спа-отелей и теплых бассейнов под открытым небом, доступных в Крыму, мы подготовили гастрономический квест, который познакомит всех с богатой кухней полуострова. Наша цель, чтобы каждый гость полуострова ощутил неповторимую домашнюю атмосферу крымского гостеприимства, попробовал наши традиционные блюда в новогодней интерпретации и увёз с собой не только яркие впечатления, но и новые рецепты, — отметил министр.

В зимний период в республике подготовлено более 300 мероприятий, будут работать около 330 средств размещения, в том числе 65 санаториев и порядка 45 гостевых домов. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 50%, и эта цифра постоянно растет. Многие средства размещения подготовили сказочные программы и программы в русском стиле. В структуре продаж туроператоров Крым входит в пятёрку самых популярных направлений в новогодние праздники.

Проект реализуется при информационной поддержке Минэкономразвития РФ и Национального туристического портала Путешествуем.рф.

Проект будет дополняться новой информацией. По вопросам участия: shtab@mtur.rk.gov.ru

источник: по информации пресс-службы Минкурортов РК