В Крыму стартует очередной прием заявок на получение субсидий юридическим лицам из бюджета

Заявки на оказание финподдержки крымским предприятиям принимаются по 4 декабря включительно.

С 1 декабря в Крыму стартует и продлится включительно по 4 декабря очередной прием заявок на получение субсидий юридическим лицам из бюджета Республики. Цель: оказание крымским предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга). Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, заявки от кандидатов на получение финподдержки будут рассмотрены в рамках заседания специальной конкурсной комиссии.

Уже четвертый раз в этом году мы объявляем о приеме заявок на получение субсидий юридическим лицам из бюджета республики. По итогам трех предыдущих заседаний финподдержка была оказана 25-ти крымским предприятиям на общую сумму почти 83 миллиона из 153,8 миллионов рублей, предусмотренных в бюджете республики на эти цели, — привела статистику Ирина Кивико.

Она уточнила, что тем предприятиям, которые взяли кредит в банке и имеют право подать заявку на компенсацию процентной ставки, бюджет республики компенсирует 6% в год уплаченных процентов по взятому кредиту. Что касается компенсации затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), то тут компенсация составит 10% от суммы авансового или первого лизингового платежа (без НДС) по договору финансовой аренды (лизинга).

Актуальная информация о порядке оформления заявок на получение субсидий размещена на официальном сайте минфина РК.