В Крыму стартует прием заявок на конкурс проектов ШкИБ-2026

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико рассказала, что в бюджете Республики Крым на 2026 год на реализацию проектов ШкИБ запланировано 83,6 млн руб. Это почти на 25 млн руб. превысило субсидию, впервые выделенную на проведение ШкИБ в 2023 году, что свидетельствует о высокой заинтересованности крымского правительства во всесторонней поддержке данного направления и дальнейшей его реализации.

Крымское правительство весьма заинтересовано в школьных проектах. Мы стараемся всячески поддерживать и развивать новые направления. Меньше, чем через месяц стартует четвертый цикл приема заявок ШкИБ на территории республики. Сумма субсидии, которую мы заложили для реализации проектов, на 25 млн рублей, или почти на треть превысила показатель-2023. Количество проектов растет, школьники все с большим азартом участвуют в подготовке проектов благоустройства своих школьных пространств. За 3 года уже реализовано 653 проекта. Каждый проект – это реальная возможность для наших ребят воплотить свои идеи, создать что-то новое и полезное для школы, — подчеркнула вице-премьер.

Главный финансист Крыма добавила, что реализация ШкИБ не только способствует формированию у детей финансовой грамотности и ответственности за расходование средств, но и позволяет им принимать активное участие в процессе принятия решений, влияющих на их жизненное пространство.

«Для школьников ШкИБ – это уникальная возможность реализовать свои идеи и проекты, которые им действительно интересны. Участвуя в бюджетировании, ребята развивают навыки сотрудничества, критического мышления и лидерства, что безусловно влияет на их личностный рост. Уверена, что и в этом году нас ждут новые оригинальные креативные проекты, реализация которых непременно удивит общественность в 2026 году», – отметила Ирина Кивико.

Кроме того, замглавы крымского правительства обратила внимание, что с 15 сентября по 10 октября с целью максимального вовлечения школьников Центр изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова (ЦИГИ) организует для них цикл обучающих выездных семинаров-совещаний с проведением проектных игр.

Зампред подсказала, что для проведения семинара представителям муниципальных районов необходимо оперативно на электронный адрес ЦИГИ: ibkrim@yandex.ru (конт. тел. +7-978-624-40-76) направить информацию с указанием даты и желаемого формата проведения мероприятия.

ШкИБ становится важным инструментом, способствующим прогрессу и гармоничному развитию как отдельных детей, так и общества в целом, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: Для участия в конкурсе ученики 8-11 классов сельских школ совместно с администрацией школы и учителями готовят проект, направленный на развитие школьной инфраструктуры. От каждой школы можно подать только один проект.

Подать заявку и документы можно под своей учетной записью на официальном портале «Открытый бюджет Республики Крым» в разделе «ШкИБ» по ссылке: https://shkib.budget.rk.ifinmon.ru (служба поддержки ООО «НПО «Криста», контактное лицо – Семенова Анастасия Алексеевна, тел. 8 (4855)29-15-48, e-mail: ppmi_support@krista.ru ).

С Рекомендованным графиком подачи документов и заявок, Извещением о проведении конкурсного отбора проектов ШкИБ на 2026 год и иной информацией о конкурсном отборе можно будет ознакомиться на сайте Министерства в подразделе «Конкурсная комиссия/Информационные сообщения/2025 год» по ссылке: https://minfin.rk.gov.ru/structure/806faad7-3b0e-4dfb-901c-22d8c39d69f6.

В случае победы школьники получат деньги на воплощение их проекта в жизнь, до 350 тысяч руб. из бюджета Республики Крым и софинансирование в размере не менее 5% от стоимости проекта со стороны муниципального района.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК