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В Крыму стартует студенческий акселератор «Про бизнес»

В Крыму стартует студенческий акселератор «Про бизнес»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 21.04.2022

В Крыму стартует студенческий акселератор «Про бизнес». Программа поможет студентам открыть свое первое дело и реализовать бизнес-проекты.

Наши крымские студенты могут принять очное участие в первичных акселераторах на базе образовательных учреждений или заполнив общедоступную анкету для участия. Этот проект является бесплатным на всех этапах его реализации, – пояснила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

По ее информации, участников программы ждет обучение на базе учебных заведений Крыма, питч-сессии бизнес-проектов с региональными экспертами-предпринимателями, насыщенная модульная образовательная программа, направленная на создание жизнеспособных бизнес-продуктов, очные встречи с действующими предпринимателями и обмен опытом, презентация бизнес-проектов для получения поддержки и грантов до 500 тысяч рублей.

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25 человек, прошедших акселератор, запустят свои бизнес-проекты и смогут принять участие в конкурсе на получение региональной субсидии для молодых предпринимателей.

Регистрация участников открыта по ссылке.

Проект реализуется Фондом поддержки предпринимательства Крыма совместно с Министерством экономического развития Республики Крым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


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