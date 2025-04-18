В Крыму стартует X ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан»

младше 15 лет конкурс проводится по 5 номинациям: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан», «Бюджет и технологии будущего»;

старше 15 лет конкурс проводится по 6 номинациям: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»,«Бюджет и технологии будущего».

Среди юридических лиц также предложены 6 номинаций: «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан», «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан», «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Бюджет для граждан от СМИ», «Бюджет и технологии будущего».

«С нетерпением ждем креативных кандидатов для участия в конкурсе, по результатам которого победителям будут вручены дипломы и подарки», — обратила внимание будущих конкурсантов Ирина Кивико.

Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном сайте главного финансового ведомства республики: не позднее 11 июля с указанием даты, времени и места проведения церемонии награждения победителей и участников республиканского конкурса.

Она добавила, что конкурсная комиссия принимает решение о направлении лучших проектов победителей республиканского конкурса, имеющих практическую значимость, в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) для участия во втором туре федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2025.

«В случае победы на всероссийском уровне лучшие проекты будут отмечены дипломами на специальном торжественном мероприятии в Москве», — подчеркнула Ирина Кивико, напомнив, что по итогам федерального конкурса-2024 Крым стал трехкратным призером», — подчеркнула Ирина Кивико.

Она уточнила, что республика получила 3 призовых места: золото — у Наталья Шевченко (среди физлиц старше 15 лет) за лэпбук «Юные финансисты», два серебра: у Анны Гореловой (среди физлиц младше 15 лет) за книгу-самоделку «Создай пиццу — изучи бюджет» и у Минфина Крыма (среди юрлиц) за буклет «Бюджет для граждан. Закон Республики Крым от 07.12.2023 № 496-ЗРК/2023 «О бюджете Республики Крым на 2024 год на плановый период 2025-2026 годов».

Справочно: Представление конкурсных материалов в электронном виде осуществляется на адрес электронной почты: metodology@minfin.rk.gov.ru со ссылкой «Конкурс «бюджет для граждан» — с приложением сканированной версии подписанной заявки и на почтовый адрес Министерства финансов РК: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4. Подробнее с условиями проведения республиканского конкурса проектов «Бюджет для граждан» можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

источник: пресс-служба Министерства финансов Республики Крым