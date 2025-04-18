В Крыму стартует X ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан»

В республике с 22 апреля начинается прием заявок для участия в 1 туре ежегодного конкурса проектов «Бюджет для граждан»-2025, организатором которого выступает Министерство финансов Республики Крым.
Как прокомментировала зампредседателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико, республиканский конкурс проектов «Бюджет для граждан», как и на федеральном уровне, проводится в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.
Вице-премьер рассказала, что конкурс, как и прежде, проводится в два этапа. С 22 апреля по 19 мая состоится первый тур (прием заявок в унифицированной форме), в рамках которого проходит предварительный отбор участников, направивших конкурсные проекты по представлению бюджета для граждан в электронном виде (с приложением презентаций, статей буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т.п.). Второй тур, проводимый среди лиц, прошедших предварительный отбор, состоит из повторного представления заявки и окончательно доработанного проекта для участия в конкурсе в период с 10 июня по 23 июня и направлен на определение победителей конкурса путем оценки и сопоставления конкурсных проектов обособленно по каждой номинации.
Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица, органы исполнительной власти республики, а также органы местного самоуправления. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и в составе авторских групп. С 2023 года появилось разделение конкурсантов среди физических лиц на категории: младше 15 лет и старше 15 лет, — уточнила Ирина Кивико.
В этом году среди физических лиц предусмотрены номинации:
- младше 15 лет конкурс проводится по 5 номинациям: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан», «Бюджет и технологии будущего»;
- старше 15 лет конкурс проводится по 6 номинациям: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»,«Бюджет и технологии будущего».
Среди юридических лиц также предложены 6 номинаций: «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан», «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан», «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Бюджет для граждан от СМИ», «Бюджет и технологии будущего».
«С нетерпением ждем креативных кандидатов для участия в конкурсе, по результатам которого победителям будут вручены дипломы и подарки», — обратила внимание будущих конкурсантов Ирина Кивико.
Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном сайте главного финансового ведомства республики: не позднее 11 июля с указанием даты, времени и места проведения церемонии награждения победителей и участников республиканского конкурса.
Она добавила, что конкурсная комиссия принимает решение о направлении лучших проектов победителей республиканского конкурса, имеющих практическую значимость, в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) для участия во втором туре федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2025.
«В случае победы на всероссийском уровне лучшие проекты будут отмечены дипломами на специальном торжественном мероприятии в Москве», — подчеркнула Ирина Кивико, напомнив, что по итогам федерального конкурса-2024 Крым стал трехкратным призером», — подчеркнула Ирина Кивико.
Она уточнила, что республика получила 3 призовых места: золото — у Наталья Шевченко (среди физлиц старше 15 лет) за лэпбук «Юные финансисты», два серебра: у Анны Гореловой (среди физлиц младше 15 лет) за книгу-самоделку «Создай пиццу — изучи бюджет» и у Минфина Крыма (среди юрлиц) за буклет «Бюджет для граждан. Закон Республики Крым от 07.12.2023 № 496-ЗРК/2023 «О бюджете Республики Крым на 2024 год на плановый период 2025-2026 годов».
Справочно: Представление конкурсных материалов в электронном виде осуществляется на адрес электронной почты: metodology@minfin.rk.gov.ru со ссылкой «Конкурс «бюджет для граждан» — с приложением сканированной версии подписанной заявки и на почтовый адрес Министерства финансов РК: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4. Подробнее с условиями проведения республиканского конкурса проектов «Бюджет для граждан» можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
источник: пресс-служба Министерства финансов Республики Крым
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