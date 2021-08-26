В Крыму стремительно набирает популярность агротуризм. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. По его словам, кроме винного туризма, в Крыму появляются новые экзотические направления.

Отдых — это в значительной степени эмоции и на данный момент стало популярным все, что связано с гастрономией. Помимо винных туров, активно начали подтягиваться молочная и мясная продукция. Это работает не только летом, но и в межсезонье, поэтому является огромным подспорьем туризму на полуострове, — отметил Волченко.

В рамках пресс-тура, организованном минкурортов РК, крымские журналисты посетили единственное на полуострове предприятие по производству кумыса. Площадь многопрофильного хозяйства —3 300 гектаров. Помимо конефермы, здесь занимаются животноводством, растение­водством и производством готовой продукции. Из собственного экологически чистого сырья, кроме кумыса, на предприятии производят макаронные изделия, сливочное и подсолнечное масло, брынзу, мясные и колбасные изделия, в том числе из конины. Есть и своя пекарня.

У нас на данный момент порядка 120 кобыломаток. Доим лошадей исключительно ночью. Дойка проводится через каждые два часа, поскольку конь — не корова, у которой за раз можно надоить ведро, у лошадей этот объём можно взять лишь за сутки. А дальше собранное сырьё поступает в молочный цех и в течение суток с помощью специальных заквасок превращается в кумыс. Он в свою очередь крайне полезен для организма человека, — рассказал руководитель агрофермы Василий Любовецкий.

По его словам, конское молоко по всем своим ферментам очень схоже с человеческим и считается более полезным, чем коровье. Кумыс полезен не только для желудочно-кишечного тракта, но и лечит организм даже от малокровия и туберкулёза.

В хозяйстве агрофирмы рассчитывают, что крымским кумысом заинтересуются санатории и инвесторы. Подобное направление очень популярно в Киргизии, Башкирии, Казахстане. Республики Крым по мнению руководителя хозяйства Василия Любовецкого может с успехом занять свое место в данной нише.

СПРАВКА минкурортов РК: ЧСП «Агрофирма «Зеленогорск» – правопреемник совхоза «Зеленогорский», который с конца 40-х годов XX в. поставлял кумыс в санатории Крыма. Это уникальное для Крыма предприятие, которое помимо кумыса также производит сливки, сливочное масло, брынзу, подсолнечное масло, хлеб, мясные и колбасные изделия. Кумыс – кисломолочный напиток из лошадиного молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи кисломолочных бактерий. Кумысолечение в строго индивидуальных дозах хорошо помогает при начальных и вялотекущих формах туберкулеза. Он также является эффективным средством при хронических бронхитах и гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических холециститов.

Фото: минкурортов РК.