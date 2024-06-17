В Крыму стригут овец

О том, что в Крыму приступили к стрижке овец, сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
В Крыму порядка 100 предприятий занимаются разведением овец. По состоянию на 1 мая 2024 года поголовье овец и коз в Республике Крым составило порядка 171,5 тысяч голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 52 тысячи голов, а в хозяйствах населения более 110 тысяч голов, — цитирует пресс-служба врио министра Алиме Зарединову.
По словам врио министра, в текущем году на поддержку отрасли овцеводства в Крыму предусмотрено порядка 11 миллионов рублей.
В прошлом году в республике настригли более 130 тонн шерсти, в том числе 64 тонны тонкорунной шерсти. Надеемся, что в этом году результаты будут не меньше. Ни одна из пород, несмотря на превосходство по настригу и качеству шерсти, не способна конкурировать с цигайской породой по жизнеспособности, воспроизводительным качествам, адаптивности к климатическим условиям Республики Крым, — говорит Алиме Зарединова.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма