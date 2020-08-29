 В Крыму строго настрого запретили сбор денег «на рециркуляторы» с родителей школьников  

В Крыму сбор денежных средств с родителей для приобретения рециркуляторов в образовательных организациях запрещен. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи РК.

В настоящее время, по информации предоставленной управлениями образований муниципальных районов и городских округов, образовательные организации обеспечены 2 962 рециркуляторами. Администрациями образовательных учреждений составлены графики проведения обеззараживания воздуха в классных комнатах и дошкольных группах. Из бюджета Республики Крым к началу нового учебного года дополнительно выделено 100 миллионов рублей для приобретения рециркуляторов, — уточнила первый заместитель министра образования РК Крым Валентина Бойко.

С целью создания безопасных условий в образовательных организациях Крыма с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации проводится работа по обеспечению всех помещений приборами для проведения бесконтактной термометрии, достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств, оборудованием для обеззараживания воздуха для работы в присутствии людей.