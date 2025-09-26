В Крыму строительство 36 объектов завершат до конца 2025 года

По словам Председателя Правительства, до конца 2025 года в Крыму планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 36 объектов, три из которых — с опережением сроков. Юрий Гоцанюк отметил:

На сегодняшний день уже завершены и введены в эксплуатацию новая школа на 480 мест в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, многоквартирные дома в Бахчисарае и Джанкое, противооползневые сооружения в Керчи, а также подстанция «Юнга» в Коктебеле.

В активной стадии находятся 29 проектов, среди которых строительство четырех детских садов на 620 мест в Судаке и Феодосии, а также школа на 800 мест в Феодосии.

Кроме того, продолжается строительство пяти дорог общей протяжённостью более 43 км, прокладка водопроводных сетей в Бахчисарайском районе, реконструкция очистных сооружений в Миндальном и Малом Маяке, а также модернизация водоводов в Керчи и системы водоотведения на более чем 20 улицах Симферополя.

В завершение совещания было объявлено о дополнительных объектах, которые будут введены с опережением сроков: «Укромновская школа» на 600 мест в Симферопольском районе, 72-квартирный дом в Судаке и новый водовод в Евпатории.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым