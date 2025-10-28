В Крыму строящиеся апарт-комплексы отказываются от отделки — гостиниц нет

По данным ЦИАН, подобная ситуация характерна для всего рынка недвижимости в Крыму. На портале опубликовано 12,5 тыс. объявлений по продаже квартир без отделки, 5 400 с отделкой. Большой объем недвижимости без отделки характерен не только для крымского рынка.

Аналитики зафиксировали рост числа квартир без отделки в новостройках Москвы – 61%. По данным «Метриум», в первом квартале 2025 года доля квартир и апартаментов с полной отделкой на московском рынке новостроек составила 27%. Это минимум с начала 2018 года, когда показатель был на уровне 23%. Эксперты полагают, что причина отказа от отделки лежит в чисто экономической плоскости, в частности это связано с непредсказуемым ростом стоимости отделочных материалов, сантехники и прочего через два-три года, когда дом будет готовится к сдаче. Застройщики не хотят рисковать, а покупатели опять стали больше выбирать объекты ориентируясь на более низкую цену. Квартиры и апартаменты с отделкой стоят на 10-20% дороже, чем без отделки.

В случае с апартаментами цена тоже играет значение, но большинство апарт-комплексов позиционируются как гостиницы, а значит, апартаменты в них должны соответствовать определенным стандартам качества, чтобы пройти классификацию как гостиничные номера и эффективно управляться. Это касается и отделки, и оснащения (мебель, техника). По данным IDEM, только пять строящихся апарт-комплекса предлагают помимо отделки «под ключ» меблировку и оснащение. Остальные проекты могут не получить статуса гостиницы. В любом случае после окончания строительства потребуется немало времени, чтобы собственники оборудовали свои апартаменты под возможность проживания, а смогут ли они то сделать по отельным стандартам – большой вопрос.

Поэтому эксперты рекомендуют приобретать апартаменты с чистовой отделкой и желательно с мебелью, номер «под ключ». Покупатели недвижимости в Крыму – инвесторы со всей России, которым не всегда удобно самостоятельно заниматься ремонтом или контролировать качество работ вдали от места своего постоянного проживания.

Все проекты с отделкой и меблировкой предлагают также профессиональное гостиничное управление. По правилам классификации отелей, действующим сейчас в России, в отеле должен быть единый гостиничный оператор, даже в случае если номера принадлежат частным собственникам, в противном случае звездность будет получить невозможно.

источник: пресс-служба «СЗ Про-Сервис»