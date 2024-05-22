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В у строят детсады — к 1 сентября введут в работу сразу в нескольких городах
фото: телеграм-канала Главы Крыма Сергея Аксёнова

В Крыму строят детсады — к 1 сентября введут в работу сразу в нескольких городах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 22.05.2024

При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Крыму продолжается работа по строительству дошкольных учреждений.

Новые детские сады примут воспитанников с 1 сентября текущего года: шесть из них – в Симферопольском районе; по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии; по одному – в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе. Работы на объектах завершены, идет процесс лицензирования. Для многих родителей это станет большим подспорьем. На следующей неделе планируется завершить составление плана проведения ремонтов, в том числе капитальных, более чем 100 крымских школ. Важно определить приоритет выполнения работ, первоочередная задача – устранение аварийности зданий, — отметил в своём телеграм-канале Глава Крыма Сергей Аксёнов

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