В Крыму строят детские сады и школы

По словам Премьер-министра Крыма, в мкр. Марат-2 в Керчи продолжается строительство детского сада на 260 мест. Каждое групповое помещение нового детского сада будет состоять из игровой, спальни, раздевальной, буфета и туалетной комнаты. Для всестороннего развития малышей оборудованы спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты индивидуальных занятий. На первом этаже размещены пищеблок, медицинский кабинет и помещение охраны.

В селе Гришино Первомайского района ведется реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» на 130 мест. В настоящее время выполняются работы по прокладке наружных и внутренних инженерных сетей, производятся отделочные работы, а также осуществляется устройство кровли, — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым