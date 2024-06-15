В Крыму строят детские сады и школы

В частности, в Евпатории идёт строительство общеобразовательной школы в мкр. Исмаил-Бей. В селе Морское городского округа Судак продолжается строительство детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. Строительство нового детского сада-яслей ведется в микрорайоне Новониколаевский города Симферополя. Учреждение рассчитано на 120 воспитанников. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны, — сказал Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра Крыма, в мкр. Марат-2 в Керчи продолжается строительство детского сада на 260 мест. Каждое групповое помещение нового детского сада будет состоять из игровой, спальни, раздевальной, буфета и туалетной комнаты. Для всестороннего развития малышей оборудованы спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты индивидуальных занятий. На первом этаже размещены пищеблок, медицинский кабинет и помещение охраны.
В селе Гришино Первомайского района ведется реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» на 130 мест. В настоящее время выполняются работы по прокладке наружных и внутренних инженерных сетей, производятся отделочные работы, а также осуществляется устройство кровли, — говорит Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма