В Крыму строят экотехнопарки

В Крыму экотехнопарки строят, в частности, в Сакском районе — мощностью 200 тысяч тонн в год, а также в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год.

В Белогорском районе готовность объекта на сегодня 8%. На объекте работают 30 человек и 37 единиц техники. В Сакском районе готовность объекта 10%. На сегодня работает 26 человек и 9 единиц техники. На обоих объектах выполнены работы по разработке котлована, бетонирование колонн, также будет обеспечено технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения и газоснабжения, — цитирует пресс-служба Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году.

Это поможет снизить объем отходов, направляемых на полигоны в два раза и позволит достичь показателей, определённых Указом Президента России, — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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