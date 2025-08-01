В Крыму строят и ремонтируют более тысячи объектов

Подводим предварительные итоги по текущему году. Понимаем, сколько объектов законтрактовано, сколько в работе находится, сколько объектов, по которым уже ведутся строительно-монтажные работы. В этом году у нас практически рекордный показатель: за счет финансирования из разных источников (бюджетных и внебюджетных) строят и ремонтируют более 1 тысячи объектов в каждом муниципальном образовании», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что одной из ключевых задач является формирование трехлетней программы ремонта придомовых территорий. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на эти цели средства уже заложены: 1,2 млрд рублей на 2026 год и по 1,5 млрд рублей на 2027 и 2028 годы. При этом дополнительно из республиканского бюджета на ремонт придомовых территорий будет выделено по 2 млрд рублей ежегодно в период с 2026 по 2028 год.

Ситуацию унифицируем, чтобы сделать объекты массово. В благоустройство войдут: асфальтирование междворовых проездов и автостоянок, уличное освещение, скамейки и урны. Детские площадки, игровые элементы и т.д. будут дополнительно рассматриваться в разрезе каждого муниципалитета в зависимости от возможностей дальнейшего финансирования. Но минимальный набор будет повсеместно. В течение следующей недели будет завершено формирование очередности проведения работ по благоустройству. В некоторых случаях нужно будет предусмотреть замену сетей по придомовым территориям. В целом планируем за три года обновить порядка 3500 придомовых территорий, нуждающихся в ремонте, – подчеркнул Глава республики.