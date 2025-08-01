В Крыму строят и ремонтируют более тысячи объектов

Подводим предварительные итоги по текущему году. Понимаем, сколько объектов законтрактовано, сколько в работе находится, сколько объектов, по которым уже ведутся строительно-монтажные работы. В этом году у нас практически рекордный показатель: за счет финансирования из разных источников (бюджетных и внебюджетных) строят и ремонтируют более 1 тысячи объектов в каждом муниципальном образовании», – сказал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов уточнил, что одной из ключевых задач является формирование трехлетней программы ремонта придомовых территорий. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на эти цели средства уже заложены: 1,2 млрд рублей на 2026 год и по 1,5 млрд рублей на 2027 и 2028 годы. При этом дополнительно из республиканского бюджета на ремонт придомовых территорий будет выделено по 2 млрд рублей ежегодно в период с 2026 по 2028 год.
Ситуацию унифицируем, чтобы сделать объекты массово. В благоустройство войдут: асфальтирование междворовых проездов и автостоянок, уличное освещение, скамейки и урны. Детские площадки, игровые элементы и т.д. будут дополнительно рассматриваться в разрезе каждого муниципалитета в зависимости от возможностей дальнейшего финансирования. Но минимальный набор будет повсеместно. В течение следующей недели будет завершено формирование очередности проведения работ по благоустройству. В некоторых случаях нужно будет предусмотреть замену сетей по придомовым территориям. В целом планируем за три года обновить порядка 3500 придомовых территорий, нуждающихся в ремонте, – подчеркнул Глава республики.
Также в ходе совещания отдельное внимание было уделено вопросу водоснабжения всех населенных пунктов.
С ГУП РК «Вода Крыма» и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК заканчиваем разработку сводной карты водоснабжения по всем муниципальным образованиям. По дебету источников приняты исчерпывающие меры, дополнительных подземных источников мы не найдем, маловероятно. Поэтому по каждому району схема водоснабжения будет дополнительно отработана. В первую очередь Симферопольский и Бахчисарайский районы, по каждому населенному пункту верстаем план. Для обеспечения водоснабжения Бахчисарайского района будет выделяться по 200 млн рублей в год в течение трех лет, что позволит в полном объеме снабжать район водой. Таким же образом формируем план газификации населенных пунктов, начиная с тех мест, где наиболее низкий уровень газоснабжения, доводим его до среднего показателя, и далее в рамках программы газификации финансирование будет равномерно распределяться по всем районам, – сообщил Глава Крыма.
Сергей Аксёнов добавил, что в Республике Крым продолжается строительство и ремонт социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов. В частности, достигнута договоренность с федеральным центром о выделении из государственного бюджета 400 млн рублей на строительство модульного плавательного бассейна и восстановление теннисных кортов в Ялте при софинансировании из бюджета республики. В будущем планируется обеспечить каждый крупный город плавательным бассейном и ледовым катком.
Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что все эти мероприятия реализуются благодаря решению Президента Владимира Путина и поддержке федерального Правительства.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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