В Крыму строят и ремонтируют детские сады и школы

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию и науке Елена Крестьянинова сообщила, что до 2027 года в Крыму планируется строительство девяти новых школ: в Симферополе в микрорайонах Марьино на 500 мест и Луговое на 350 мест, в селе Укромное на 600 мест и в селе Новониколаевка на 500 мест Симферопольского района, в Феодосии в микрорайоне Челноковский массив на 800 мест, в селе Весёлое г. о. Судак на 250 мест, в Керчи на 825 мест, в селе Войково Ленинского района на 500 мест и на улице Мира в Бахчисарае на 600 мест.

Помимо этого, запланировано строительство 11 детских садов: в Евпатории в районе Мойнакского озера на 280 мест; в селе Морское г. о Судак — на 140 мест; в селе Изобильное г.о. Алушта — на 150 мест; в селе Перекоп г. о. Армянск — на 150 мест; в селе Новониколаевка Симферопольского района — на 120 мест; в селе Амурское Красногвардейского района — на 280 мест; в селе Стальное — на 170 мест, в посёлке Вольное — на 150 мест, в селе Мирновка— на 150 мест (Джанкойский район); в селе Новосельское Черноморского района — на 200 мест; в селе Ана-Юрт Симферопольского района — на 200 мест.

По информации Елены Крестьяниновой, в 2025 году будут осуществлены капитальные ремонты 13 школ: в Симферополе (3), Джанкойском районе (1), Красногвардейском районе (3), Первомайском районе (2), Раздольненском районе (2) и Черноморском районе (2), а также двух детских садов в Алупке и Феодосии.

Кроме того, отдельные виды капитального ремонта будут проведены в 20 школах и 13 детских садах полуострова.