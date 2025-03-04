В Крыму строят и ремонтируют детские сады и школы

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию и науке Елена Крестьянинова сообщила, что до 2027 года в Крыму планируется строительство девяти новых школ: в Симферополе в микрорайонах Марьино на 500 мест и Луговое на 350 мест, в селе Укромное на 600 мест и в селе Новониколаевка на 500 мест Симферопольского района, в Феодосии в микрорайоне Челноковский массив на 800 мест, в селе Весёлое г. о. Судак на 250 мест, в Керчи на 825 мест, в селе Войково Ленинского района на 500 мест и на улице Мира в Бахчисарае на 600 мест.
Помимо этого, запланировано строительство 11 детских садов: в Евпатории в районе Мойнакского озера на 280 мест; в селе Морское г. о Судак — на 140 мест; в селе Изобильное г.о. Алушта — на 150 мест; в селе Перекоп г. о. Армянск — на 150 мест; в селе Новониколаевка Симферопольского района — на 120 мест; в селе Амурское Красногвардейского района — на 280 мест; в селе Стальное — на 170 мест, в посёлке Вольное — на 150 мест, в селе Мирновка— на 150 мест (Джанкойский район); в селе Новосельское Черноморского района — на 200 мест; в селе Ана-Юрт Симферопольского района — на 200 мест.
По информации Елены Крестьяниновой, в 2025 году будут осуществлены капитальные ремонты 13 школ: в Симферополе (3), Джанкойском районе (1), Красногвардейском районе (3), Первомайском районе (2), Раздольненском районе (2) и Черноморском районе (2), а также двух детских садов в Алупке и Феодосии.
Кроме того, отдельные виды капитального ремонта будут проведены в 20 школах и 13 детских садах полуострова.
Также в школах и учреждениях среднего профессионального образования будет установлен 21 модульный спортзал: в школе № 4 г. Армянска, в Детском оздоровительном ценре «Алые паруса», «Заозёрненской средней школе», «Евпаторийской санаторной школе» г. Евпатории, Керченском морском технической колледже, Симферопольском автотранспортном техникуме, Романовском колледже индустрии гостеприимства, школе № 42 им. Эшрефа Шемьи-Заде и Лицее № 1 г. Симферополя, Феодосийском техникуме строительства и курортного сервиса, Приморском профессиональном техникуме г. Феодосии, Крымской гимназии-интернате для одарённых детей в с.Танковое, Тургеневской средней общеобразовательной школе Бахчисарайского района, Литвиненковкой школе Белогорского района, Просторненской школе им. Ивана Яцуненко, Майской школе с крымскотатарским языком обучения имени Номана Челебиджихана Джанкойского района, в Красногвардейском агропромышленном техникуме им. Н. И. Скворцова, Калиновской школе Ленинского района, Нижнегорской школе-лицее № 1, Гвардейской школе Первомайского района, а также в Карьерновской школе Сакского района.
Кроме того, модульные пищеблоки будут установлены в четырёх школах полуострова: в Майской школе с крымскотатарским языком обучения имени Номана Челебиджихана Джанкойского района, школе № 3 имени Героя Советского Союза Я. И. Чапичева в городе Джанкое, Новопокровской школе Кировского района и Судакской школе № 3 с крымскотатарским языком обучения.
Елена Крестьянинова, выступая в роли координатора федерального партийного проекта «Новая школа» в Республике Крым, уверена, что совместная работа органов исполнительной власти и органов местного самоуправления приведёт к положительному результату.
Координация работы по созданию равных возможностей для обучения детей вне зависимости от места их проживания – задача депутатского корпуса. Совершенствование системы образования способствует повышению уровня социально-экономического развития страны», – отметила депутат.
источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым
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