В Крыму строят крупнейший оптовый центр

Крупнейший оптово-распределительный центр (ОРЦ) площадью 76 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года в селе Трудовом Симферопольского района. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Крым.

В текущем году ООО «Айси логистик» осуществляется строительство распределительного центра площадью 76 тыс. кв. м, который возводится вблизи с. Трудовое Симферопольского района в непосредственной близости к трассе «Таврида». Данный объект станет важным ОРЦ по поставкам продуктов питания, выполняющим функцию распределительного центра в регионе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Ириной Фроловой.

В селе Чистеньком в первом квартале этого года ожидается ввод ОРЦ торговой сети «Пуд» площадью 58, 9 тыс. кв. м. Это будет современный логистический комплекс класса «А», в котором будут предусмотрены роботизированные системы, элементы искусственного интеллекта, развитая складская и транспортная инфраструктура. Также в первом квартале этого года ожидается сдача ОРЦ площадью 45 тыс. кв. м. в с. Укромном Симферопольского района.

В министерстве отметили, что новые объекты позволят создать современные мощности для хранения продовольственной и непродовольственной продукции на территории Республики Крым, создать дополнительные рабочие места, а для ретейла — расширить ассортимент в торговых точках, снизить логистическую себестоимость что, в свою очередь, повлияет на цену товара на полках магазинов.

Первые в Крыму мультитемпературные склады и распределительные центры, предназначенные для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах, были открыты в 2023 году в Симферополе. Их площадь составляет 8 тыс. кв. м и 6,2 тыс. кв. м.

