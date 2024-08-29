Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму строят объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов
актуально в республике
В у строят объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму строят объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 29.08.2024

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Крым продолжается строительство объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Объекты реализуются на территориях Сакского, Белогорского и Ленинского районов. Общая мощность «Экотехнопарков» составит 860 тыс.тонн/год: в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн/год, в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн/год, в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн/год. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Совместно с коллегами и генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым регулярно контролируем ход строительно-монтажных работ в возводимых в республике экотехнопарках. В Сакском районе выполнены работы по возведению административно-бытового здания, контрольно-пропускного пункта с весовой, установлена котельная, выполнено устройство фундаментов предварительной и глубокой очистки фильтрата. В Белогорском районе в настоящее время на объекте почти завершены работы по бетонированию колонн мусоросортировочного комплекса и основания под установку оборудования, завершаются работы по монтажу металлических конструкций и фасада зданий, начаты работы по установке промышленного оборудования. Также ведутся работы по разработке пожарного резервуара и прокладке инженерных сетей, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, строительство экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения.

Узнайте больше:  В Крыму новый министр топлива и энергетики. На должность назначен Александр Харламов

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.