В рамках национального проекта «Экология» в Республике Крым продолжается строительство объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Объекты реализуются на территориях Сакского, Белогорского и Ленинского районов. Общая мощность «Экотехнопарков» составит 860 тыс.тонн/год: в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн/год, в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн/год, в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн/год. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Совместно с коллегами и генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым регулярно контролируем ход строительно-монтажных работ в возводимых в республике экотехнопарках. В Сакском районе выполнены работы по возведению административно-бытового здания, контрольно-пропускного пункта с весовой, установлена котельная, выполнено устройство фундаментов предварительной и глубокой очистки фильтрата. В Белогорском районе в настоящее время на объекте почти завершены работы по бетонированию колонн мусоросортировочного комплекса и основания под установку оборудования, завершаются работы по монтажу металлических конструкций и фасада зданий, начаты работы по установке промышленного оборудования. Также ведутся работы по разработке пожарного резервуара и прокладке инженерных сетей, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, строительство экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма