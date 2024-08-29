Совместно с коллегами и генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым регулярно контролируем ход строительно-монтажных работ в возводимых в республике экотехнопарках. В Сакском районе выполнены работы по возведению административно-бытового здания, контрольно-пропускного пункта с весовой, установлена котельная, выполнено устройство фундаментов предварительной и глубокой очистки фильтрата. В Белогорском районе в настоящее время на объекте почти завершены работы по бетонированию колонн мусоросортировочного комплекса и основания под установку оборудования, завершаются работы по монтажу металлических конструкций и фасада зданий, начаты работы по установке промышленного оборудования. Также ведутся работы по разработке пожарного резервуара и прокладке инженерных сетей, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, строительство экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым