В Крыму строят сети водоснабжения к участкам для участников СВО

В Крыму продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначенным для участников специальной военной операции. Проекты реализуются в нескольких муниципальных образованиях республики.

Контракты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы заключены по объектам в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, а также в селах Каменское и Соляное Семисотского сельского поселения Ленинского района. Речь идет о строительстве подводящих водоводов и разводящих сетей водоснабжения.

По этим объектам проектно-изыскательские работы уже завершены. Документация получила положительные заключения ГАУ РК «Госстройэкспертиза», после чего подрядчики приступили к строительно-монтажному этапу.

В Штормовском сельском поселении Сакского района продолжается подготовка проектной документации для строительства подводящего водовода к участкам, которые планируется предоставить участникам СВО. Начало строительно-монтажных работ намечено на 2026 год при условии завершения проектно-изыскательских работ.

В Лесновском и Молочненском сельских поселениях Сакского района объекты по строительству подводящих водоводов уже получили положительные заключения государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы на этих направлениях завершены.

В Окуневском сельском поселении Черноморского района строительство подводящего водовода к земельным участкам для участников СВО продолжается. Завершить работы планируется в 2026 году.

источник: КрымИНФОРМ

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