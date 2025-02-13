В Крыму студенты при рождении ребёнка будут получать миллион рублей на приобретении жилья

На заседании Комитета ГС РК по социальной политике под председательством Жанны Хуторенко депутаты заслушали отчёт о своей работе в IV квартале 2024 года и обсудили план работы Комитета на 2025 год.

Комитет рассмотрел организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Организация трудоустройства подростков – важная многоаспектная работа, имеющая своей целью помощь в приобретении первого трудового опыта и воспитания, умения работать в коллективе. Кроме того – это возможность официально заработать деньги, получить электронную трудовую книжку, открыть трудовой стаж. Немаловажную роль играет предоставляемая возможность сориентироваться в выборе будущей профессии. В условиях санкций важна также оказываемая поддержка работодателей, – цитирует пресс-служба Госсовета РК председателя Комитета Жанну Хуторенко.

По информации Центра занятости населения, в 2024 году 2012 обратившимся к ним подросткам в возрасте от 14 до 18 лет было оказано временное трудоустройство.

Общий объём средств, предусмотренный в 2024 году на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Крым, составил 9 млн 365, 62 тыс. рублей. Основные профессии для трудоустройства несовершеннолетних граждан – работник коллцентра, курьер, рекламный агент, аниматор, оператор компьютерного набора, помощник дежурного на стоянке, помощник продавца продовольственных и непродовольственных товаров, приёмщик пункта проката, официант в столовой, мойщик посуды, рабочий по благоустройству и озеленению территорий. Узнайте больше: Крым болеет: за неделю фиксируют до 200 случаев заболеваний гриппом разных штаммов В ходе заседания Комитет ГС РК поддержал проект закона «О региональном студенческом (семейном) капитале в Республике Крым», подготовленный министерством труда и социальной защиты РК. Законопроектом предлагается установить студенческий капитал в размере 1 млн рублей на каждого ребёнка в случае его рождения женщиной до достижения ею возраста 25 лет включительно. При этом родители ребёнка должны быть жителям Крыма и являться студентами очной формы обучения в учебном заведении полуострова. Средства студенческого капитала могут быть направлены только на приобретение жилья в Республике Крым для родителей и ребёнка. Сертификат предоставляется независимо от наличия прав на другие меры социальной поддержки или пособия. Срок действия пилотного проекта ограничен тремя годами с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. За этот период можно будет проанализировать эффективность данной меры соцподдержки на улучшение демографической ситуации в республике, – заявил заместитель министра труда и социальной защиты РК Даниил Стадник. источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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