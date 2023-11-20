В Крыму суд вынес приговор в отношении главы администрации г. Щелкино

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 38-летнего Главы Администрации г. Щелкино Ленинского района Республики Крым.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый являясь должностным лицом и являясь главным распорядителем бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального образования, действуя умышленно, с целью повышения показателей своей работы и придания видимости освоения выделенных Администрацией Ленинского района Республики Крым бюджетных средств на нужды муниципального образования, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан и государства при следующих обстоятельствах. Так, 12.12.2019 по результатам проведенного электронного конкурса Глава администрации заключил между администрацией г. Щелкино Ленинского района Республики Крым и индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт предметом которого являлась разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома №7 и многоквартирного дома №60 г. Щелкино Ленинского, — отмечают в пресс-службе суда.

28.12.2019 Глава администрации будучи достоверно осведомленным отсутствием положительного заключения эксперта о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза», подписал предоставленные ему официальные документы устанавливающие факт выполнения работ на сумму бюджетных средств в размере 395 780 рублей по дому №7 и на сумму бюджетных средств в размере 406 840 рублей по дому №60, что обеспечило перечисление денежных средств, предоставленных из бюджета муниципального образования Ленинский район Республики Крым, на счет ИП с которым был заключен контракт.

В связи с изложенным, муниципальному образованию Ленинский район Республики Крым преступными действиями Главы Администрации г. Щелкино нанесен ущерб на сумму 802 620 рублей, который выразился в необоснованном расходовании бюджетных средств Администрации Ленинского района Республики Крым.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

Суд квалифицировал действия подсудимого как действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, государства. (ч. 1 ст. 286 УК РФ)

Он же не позднее 07 часов 30 минут 23.11.2022, находясь в неустановленном следствием месте, незаконно приобрел путем присвоения найденного боеприпасы – военные патроны в количестве двух штук, после чего, не имея специального разрешения на хранение военных патронов, незаконно хранил во внутреннем кармане основного отделения своего рюкзака по месту жительства, а именно в своей квартире.

Таким образом, подсудимый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимого назначил наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

По ч. 1 ст. 222 УК РФ подсудимого оправдать в связи с отсутствием в деятельности состава преступления ввиду малозначительности.

Приговор в законную силу не вступил.